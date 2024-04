POL-MK: Ergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Altena (ots) - In einem Zimmer der städtischen Unterkunft am Hegenscheider Weg hat es am Mittwoch gebrannt. Gegen 16 Uhr kam eine städtische Mitarbeiterin zu dem verrauchten Gebäude. Außerdem erkannte sie eine durchnässte Hauswand. Als die Polizei eintraf, war das Feuer bereits aus. Ein Wasserhahn war aufgedreht und der Siphon verstopft. Am Morgen war die einzige Bewohnerin (18 Jahre alt) ausgezogen. Ihr ehemaliges ...

mehr