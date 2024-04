Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mit Rucksack auf Autos eingeschlagen

Halver (ots)

Mit einem Rucksack hat eine 20-jährige Frau am Mittwochabend am Burgweg auf Fahrzeuge eingeschlagen. Eine Zeugin wurde gegen 21 Uhr durch Schreie und Poltern aufmerksam und blickte aus dem Fenster. Dort sah sie die ihr bekannte Frau, die mit ihrem Rucksack auf die Fahrertür eines Wagens einschlug. Andere Zeugen beobachtete die Frau bei derselben Tätigkeit an einem zweiten Fahrzeug. Die hinzu gerufene Polizei dokumentierte Dellen und Kratzer an den beiden Wagen und ermittelt wegen Sachbeschädigung. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell