Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Transporter

Einbruchversuch in Sporthalle

Letmathe (ots)

An der Flehmestraße wurde zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag die Seitenscheibe eines VW Transporters eingeschlagen. Der Täter durchwühlte anschließend das Handschuhfach, ohne jedoch offenbar etwas für ihn Verwertbares zu finden.

Während der Osterferien haben Unbekannte versucht, in die Sporthalle der Realschule an der Von-der-Kuhlen-Straße einzubrechen. Ihre Hebelversuche an mehreren Türen scheiterten, so dass sie nicht in das Gebäude gelangten. (cris)

