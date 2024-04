Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schläge gegen Rettungshelfer/ Einbruch in Fahrradlager

Kierspe (ots)

Eine stark alkoholisierte 66-jährige Frau hat am Mittwoch versucht, einen Mitarbeiter des Rettungsdienstes zu schlagen. Als die Polizeibeamten eintrafen, kümmerten sich Sanitäter um die bewusstlose Frau. Als sie wieder aufwachte, halfen ihr die Mitarbeiter vom Rettungsdienst auf die Beine und wollten sie zu ihrem Wagen führen. Dabei versuchte sie immer wieder, obwohl sie sich kaum auf den Beinen halten konnte, sich aus den stützenden Griffen zu befreien, beschimpfte die Rettungshelfer als "Schweine" und versuchte immer wieder, einen Mitarbeiter zu schlagen. Der konnte den Schlägen ausweichen oder sie abwehren. Der Rettungsdienst brachte die Frau ins Krankenhaus. Die Polizeibeamten fertigten eine Strafanzeige wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen.

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in das Lager eines Fahrradgeschäftes an der Friedrich-Ebert-Straße eingebrochen und haben sechs hochwertige, neue Pedelecs gestohlen. Die Diebe schnitten Löcher in Tore. Die Polizei sicherte Spuren und bittet um Hinweise. Möglicherweise wurden der nächtliche Abtransport oder das Fahrzeug der Diebe beim Abfahren beobachtet. Hinweise bitte an die Polizei in Meinerzhagen, Telefon 02354/9199-0.

Am Reidemeisterweg wurde zwischen Dienstagmittag und Mittwochmorgen versucht, ein Garagentor aufzubrechen. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell