Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Köngen: Porsche-Lenker erzwingt Überholmanöver

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen eines äußerst gefährlichen Überholmanövers, das sich am Freitagmorgen (21.06.2024) auf der Bundesautobahn 8 zwischen der Anschlussstelle Wendlingen und der Raststätte Denkendorf-Nord ereignete. Ein 27 Jahre alter VW Caddy-Fahrer war auf dem linken Fahrstreifen unterwegs, als sich von hinten ein Porsche Geländewagen mit sehr hohem Tempo genähert haben soll. Der VW-Lenker versuchte nun, da die Person, die den Porsche lenkte, die gefahrene Geschwindigkeit nicht zu vermindern schien, auf die mittlere Spur auszuweichen. Dies gelang ihm aufgrund dort fahrender Fahrzeuge nicht. Hierauf versuchte der 27-Jährige äußerst rechts zu fahren, so dass er sehr nahe an einen weißen VW Polo heranfahren musste, der sich auf der mittleren Spur befand. Noch während sich der VW Caddy-Fahrer also auf dem linken Fahrstreifen befand, soll ihn der Porsche-Lenker überholt haben, wobei dieser Staub und Schmutz aufwirbelte, der am linken Fahrbahnrand im Bereich der Mittelleitplanke lag. Anschließend setzte der Porsche-Lenker seine Fahrt in Richtung Karlsruhe fort. Möglicherweise befand sich an dem schwarzen Porsche ein Esslinger Kennzeichen (ES-). Zeugen, die das Überholmanöver beobachtet haben und insbesondere die Person, die den weißen VW Polo gelenkt hat, werden gebeten sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de bei der Polizei zu melden.

