Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus - Täter vermutlich bei Tat gestört

Grefrath (ots)

Am Freitag kam es in Grefrath, vermutlich in den frühen Abendstunden, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Lindenstraße. Der oder die Täter brachen die Hauseingangstür mit einem Hebelwerkzeug auf und durchsuchten mehrere Räume im Erdgeschoss des Hauses. Möglicherweise wurden sie hierbei durch die heimkehrende 71-jährige Bewohnerin gestört, da weitere Räume unangetastet blieben. Ob etwas entwendet wurde, konnte noch nicht abschließend festgestellt werden. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und sicherte Spuren am Tatort. Sollten Sie im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges auf der Lindenstraße bemerkt haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei Viersen unter 02162/377-0. /ren (1030)

