Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Polizeikontrolle zur Bekämpfung der Eigentums- und Betäubungsmittelkriminalität

53577 Neustadt-Wied, Tank- und Rastanlage Fernthal (ots)

Am Mittwoch, 30. November 2022, in der Zeit von 16:00 Uhr bis 02:00 Uhr, wurde auf der Tank- und Rastanlage an der Bundesautobahn 3, Gemarkung Neustadt-Wied, Fahrtrichtung Frankfurt, eine polizeiliche Großkontrolle durchgeführt. Schwerpunk lag in der Erkennung und Kontrolle von sogenannten "Reisenden Tätern Eigentum" und der Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität. Die Bundesautobahn 3 dient als Transitstrecke für den grenzüberschreitenden Verkehr aus den benachbarten Staaten und stellt eine der wichtigsten Nord-/Süd-Verkehrsachsen in Deutschland dar. Weiterhin bietet sie für Straftäter aus dem Deliktsbereich Eigentumskriminalität ideale Anreise- und Fluchtmöglichkeiten. An der Kontrolle waren insgesamt 39 Polizeikräfte der Polizeiautobahnstation Montabaur, der Polizeiinspektion Straßenhaus, der Kriminalinspektion Neuwied und der Bereitschaftspolizei Koblenz beteiligt. Einsatzkräfte des Zoll unterstützten die Kontrollaktion mit weiteren 8 Kräften. Im vorgenannten Zeitraum wurden 73 Fahrzeuge und 114 Personen kontrolliert. Für den Deliktsbereich "Reisende Täter Eigentum" konnten keine konkreten Feststellungen getroffen werden. Es wurden 7 Strafanzeigen wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Dabei konnten geringe Mengen Cannabis, Kokain und Amphetamin aufgefunden und sichergestellt werden. Zwei kontrollierte Fahrzeugführer waren nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. 4 Kraftfahrzeugführer standen unter der Einwirkung von Drogen. Ihnen wurde eine Blutprobe entnommen, entsprechende Strafanzeigen eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

