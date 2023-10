Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus - Täter durchwühlten das gesamte Haus

Willich-Anrath (ots)

In der Zeit zwischen Dienstagmorgen und Freitagabend kam es in Willich-Anrath, an der Süchtelner Straße, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die Täter nutzten hierbei die mehrtägige Abwesenheit des 86-jährigen Hauseigentümers und brachen mit massiver Gewalt über die rückwärtige Terrassentür in das Wohnhaus ein. Hier durchsuchten sie alle Räume nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, konnte zunächst noch nicht abschließend geklärt werden. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und sicherte Spuren am Tatort. Sollten Sie im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges auf der Süchtelner Straße bemerkt haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei Viersen unter 02162/377-0. /ren (1029)

