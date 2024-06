Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Polizei ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen ermittelt gegen einen 32-Jährigen unter anderem wegen eines Vorfalls, der sich bereits am Montag, 17.06.2024 auf der Bundesstraße 27 bei Bietigheim-Bissingen ereignet hat. Gegen 05:30 Uhr war eine 25-Jährige mit ihrem Ford Fiesta von Ludwigsburg kommend in Richtung Bietigheim-Bissingen unterwegs, als sich der 32-Jährige am Steuer eines BMW von hinten näherte und kurz vor dem Ortseingang versuchte, den Ford rechts zu überholen. Dabei streifte der BMW die Leitplanke auf der rechten Seite, wurde nach links abgewiesen und kollidierte mit dem Ford der 25-Jährigen. Der Fahrer setzte seine Fahrt anschließend weiter fort. Die 25-Jährige folgte dem BMW und konnte den 32-Jährigen schließlich dazu bewegen, in der Berliner Straße anzuhalten. Im Zuge der Aufnahme des Sachverhalts durch die hinzugerufene Streifenwagenbesatzung ergaben sich bei dem 32-Jährigen Anhaltspunkte für eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel, weshalb er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Aufgrund der Beschädigungen des BMW ist nicht auszuschließen, dass das Fahrzeug zuvor noch in weitere Unfälle verwickelt war. Entlang der Bundesautobahn 81 konnten im Bereich der Ausfahrt zum Parkplatz Kälbling sowie im Bereich der Anschlussstelle Ludwigsburg-Nord augenscheinlich frische Beschädigungen an den Leitplanken festgestellt werden. Ob diese möglicherweise durch den 32-Jährigen mit seinem BMW verursacht worden sein könnten, ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt und insbesondere zu den genannten Schäden entlang der Bundesautobahn 81 machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07142 405-0 oder per Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

