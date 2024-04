POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Gaststätte wird zum Ziel von Einbrechern - Zeugen gesucht

Mühlacker (ots) - Am Donnerstagabend hat ein Unbekannter zwei 13-jährige Kinder und eine 14-jährige Jugendliche in Mühlacker sexuell belästigt. Der Mann sei gegen 20:30 Uhr über die Alte Eisenbahnbrücke in Richtung Arnaudstraße in Mühlacker an den 13-Jährigen und der 14-Jährigen vorbeigelaufen. ...

