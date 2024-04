POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Calw (ots) - Zu einem mutmaßlichen Angriff auf einen Mitarbeiter ist es am Montagabend in einem Wettbüro in Calw gekommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll ein offenbar alkoholisierter 22-Jähriger gegen 21:20 Uhr mit seinem E-Rad in die Räumlichkeiten des Wettbüros und dort gegen einen Getränkeautomaten gefahren sein. Im weiteren Verlauf soll er auch ...

mehr