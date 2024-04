POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Bagger entwendet - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Sternenfels (ots) - Ein 81-Jähriger soll am Sonntagmittag in alkoholisiertem Zustand mit seinem Auto einer Fußgängerin gegen den Arm gefahren und danach davongefahren sein. Der Mann steht im Verdacht, dass er gegen 13:30 Uhr auf der Burrainstraße in Richtung Ortsmitte Diefenbach fuhr. Dabei soll er sich mit ...

mehr