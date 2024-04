Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Bargeld geraubt: Zeugenhinweise erbeten

Pforzheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen ist ein 60-jähriger Mann nach dem Verlassen einer Bar im Stadtteil Brötzingen geschlagen und bestohlen worden.

Nach bisherigem Kenntnisstand verließ das spätere Opfer, gegen 05:30 Uhr, das "Am Turngarten" gelegene Gebäude über den rückwärtigen Bereich. Beim Verlassen der Bar folgten dem Mann zwei weitere Gäste, sprachen ihn an und forderten hierbei die Herausgabe von Bargeld. Als sich das Opfer weigerte und seinen Weg in Richtung Fußgängerzone Brötzingen fortsetzen wollte, schlug ihm ein Tatverdächtiger unvermittelt mit der Faust ins Gesicht, so dass er zu Boden stürzte. Im Anschluss entnahmen die beiden einen niedrigen, zweistelligen Bargeldbetrag aus dessen Geldbörse und flüchteten zu Fuß in Richtung Westliche Karl-Friedlich-Straße. Durch den Schlag erlitt der 60-Jährige Verletzungen im äußeren Bereich des Auges.

Beschreibung des ersten Täters:

- ca. 18-20 Jahre, - ca. 178 cm groß, - südländisches Aussehen, schwarze Haare - akzentfreies Deutsch - schlanke Statur, - er trug eine helle, Base-Cap,

Beschreibung es zweiten Täters:

- ähnliches Alter und Größe wie der erste Täter - südländisches Aussehen - akzentfreies Deutsch - etwas kräftiger als der erste Täter - seitlich kurz rasierte Haare mit zackenartigem Muster und schwarzem Deckhaar, das zum Zopf/Dutt zusammengebunden war

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die von den Geschehnissen etwas mitbekommen haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Allgemeine Hinweise, wenn Sie Opfer eines Raubes wurden: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/raub/

- Bei akuter Bedrohung, wählen Sie 110! Die Polizei wird alles Erforderliche tun, um Sie zu schützen.

- Zeigen Sie die Straftat bei der Polizei an. Eine Strafanzeige können Sie bei jeder Polizeidienststelle erstatten.

- Prägen Sie sich nach Möglichkeit Aussehen und Bekleidung des Täters oder der Täterin sowie besondere Merkmale ein. Dazu gehören zum Beispiel Brille, Tätowierung, Frisur oder Fluchtmittel wie Auto, Fahrrad, Bahn, die Fluchtrichtung, mögliche Bewaffnung sowie den Ablauf der Tat. So können Sie dazu beitragen, den Täter oder die Täterin zu fassen.

- Gibt es Zeugen? Bitten Sie Passanten oder andere Beobachter des Raubes, sich als Zeuge oder Zeugin zur Verfügung zu stellen und notieren Sie sich deren Personalien.

- Wenn Sie beim Raub verletzt wurden, lassen Sie Ihre Verletzungen medizinisch behandeln und dokumentieren. Sie sollten sich von Ihrem Hausarzt, einem Facharzt oder in einem Krankenhaus behandeln lassen. Hier werden Ihre Verletzungen zugleich dokumentiert. Dieses Attest kann sowohl im Strafverfahren als auch für die Durchsetzung Ihrer Interessen (Schmerzensgeld, Verdienstausfall etc.) als Beweismittel von Bedeutung sein. Die Kosten für die Behandlung übernimmt in der Regel Ihre Krankenversicherung.

- Wenn es mit dem Täter oder der Täterin unmittelbaren Körperkontakt gab, waschen Sie die betroffene Körperstelle bzw. Ihre Kleidung bitte nicht. Denn nur so können mögliche Spuren gesichert werden. Haben Sie den Täter oder die Täterin durch Ihre Gegenwehr verletzt, z.B. durch kratzen? Dann waschen Sie sich auch hier nicht, sondern lassen Sie die Spuren bei der Polizei sichern.

Allgemeine Hinweise zu Zivilcourage unter https://www.aktion-tu-was.de/zivilcourage-regeln/

Helfen, ohne den Helden zu spielen

1. Hilf, aber bring Dich nicht in Gefahr 2. Ruf die Polizei unter 110 3. Bitte andere um Mithilfe 4. Präg Dir Tätermerkmale ein 5. Kümmer Dich um Opfer 6. Sag als Zeuge aus

Weitere Infos und Tipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de

