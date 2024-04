Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Bad Rippoldsau-Schapbach - Mutmaßliche Diebe mit Kupferkabel erwischt

Bad Rippoldsau-Schapbach (ots)

Im Bereich des Polizeipräsidiums Offenburg sind am Samstagabend zwei Männer festgenommen worden, welche eine große Menge Kupferkabel mit sich führten.

Ein Zeuge berichtete der Polizei, dass kurz nach 22 Uhr, in der Fürstenbergstraße in Bad Rippoldsau Kupferkabel abholbereit lägen und mehrere Personen diese in einen Transporter laden würden. Sodann wären diese letztlich in Richtung Wolfach davongefahren. Im Zuge einer umgehenden Fahndung durch Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Pforzheim und des Polizeipräsidiums Offenburg, konnte der Transporter auf der B 28 bei Oppenau durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Achern lokalisiert und kontrolliert werden. Woher die Kabel im Einzelnen stammen und auf welche Höhe sich das mutmaßliche Diebesgut beläuft, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Im Anschluss an die strafprozessualen Maßnahmen wurden die beiden 38 und 43 Jahre alten Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß entlassen. Sie müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls verantworten.

