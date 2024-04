Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Mann wird bei Angriff in Wettbüro verletzt

Calw (ots)

Zu einem mutmaßlichen Angriff auf einen Mitarbeiter ist es am Montagabend in einem Wettbüro in Calw gekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll ein offenbar alkoholisierter 22-Jähriger gegen 21:20 Uhr mit seinem E-Rad in die Räumlichkeiten des Wettbüros und dort gegen einen Getränkeautomaten gefahren sein. Im weiteren Verlauf soll er auch in Richtung der Lagerräumlichkeiten gefahren sein und dabei eine Türe beschädigt haben. Weiterhin steht der 22-jährige E-Radfahrer im Verdacht, den daraufhin hinzugeeilten Mitarbeiter des Wettbüros ins Gesicht geschlagen zu haben, wodurch der Geschädigte leichte Verletzungen erlitt. Anschließend soll der 22-Jährige zu Fuß geflüchtet sein, woraufhin er in unmittelbarer Umgebung von hinzugeeilten Polizeibeamten des Polizeireviers Calw festgenommen werden konnte. Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholvortest vor Ort hatte einen Wert von rund 2 Promille zum Ergebnis. Der 22-Jährige musste eine Blutprobe abgeben, ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Körperverletzung.

Antonia Klein, Pressestelle

