POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Exhibitionist belästigt Kinder und Jugendliche - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Mühlacker (ots)

Am Donnerstagabend hat ein Unbekannter zwei 13-jährige Kinder und eine 14-jährige Jugendliche in Mühlacker sexuell belästigt.

Der Mann sei gegen 20:30 Uhr über die Alte Eisenbahnbrücke in Richtung Arnaudstraße in Mühlacker an den 13-Jährigen und der 14-Jährigen vorbeigelaufen. Anschließend habe er sich dort an das Geländer gestellt und in Richtung eines Supermarktes geschaut. Hierbei habe er sein Glied entblößt und in die Hand genommen. Im weiteren Verlauf habe er sich gezielt in Richtung der der Geschädigten umgedreht.

Derselbe Täter könnte es gewesen sein, der das Gleiche am Mittwoch bei einer 16- und 17-Jährigen getan hat.

Der Gesuchte kann wie folgt beschrieben werden:

- circa 30 Jahre alt

- Bart

- schwarze Hose, schwarze Jacke oder Pullover, gräuliche Schuhe und schwarze Mütze

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst Pforzheim zu melden.

