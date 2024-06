Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim (K1082): Pkw am Kreisverkehr verunfallt

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (23.06.2024) gegen 01:10 Uhr befuhr ein 23-jähriger Fahrer eines Opel Omega die Kreisstraße 1082 (K1082) von Perouse kommend in Richtung Leonberg. Am Kreisverkehr zur Kreisstraße 1017 (K1017/Heimerdinger Straße) überfuhr der Lenker zunächst eine Verkehrsinsel, in der Folge den Kreisverkehr und kam im angrenzenden Straßengraben zum Stillstand. Der Fahrzeuglenker wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme wurde dabei festgestellt, dass der 23-Jährige unter Alkoholeinwirkung stand. Der Lenker musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Dieser musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Pkw sowie am Kreisverkehr wird auf 12.000 Euro geschätzt. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme befanden sich drei Streifenbesatzungen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg im Einsatz. Zudem unterstützten der Rettungsdienst und die Feuerwehr die Einsatzmaßnahmen. Der Bereich am Kreisverkehr musste zeitweilig gesperrt werden. Um 03:20 Uhr war die Unfallaufnahme beendet. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurden durch das Polizeirevier Leonberg aufgenommen.

