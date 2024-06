Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen (L1140): Fahrzeug überschlagen

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (22.06.2024) kam es gegen 23:30 Uhr auf der Landesstraße 1140 (L1140), zwischen der Bundesstraße 10 (B10)/Schwieberdingen-West und Hemmingen, zu einem Verkehrsunfall. Hierbei befuhr ein 20-jähriger Skoda-Lenker mit seinem Fahrzeug die L1140 von der B10 kommend in Richtung Hemmingen. Aus bisher ungeklärten Gründen kam er auf der Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Grünstreifen. Der Fahrzeuglenker konnte sich unverletzt aus dem Fahrzeug befreien. Hinzukommende Verkehrsteilnehmer erkannten den Verkehrsunfall, sicherten die Unfallstelle und setzten einen Notruf ab. Der Fahrzeuglenker wurde zur genaueren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von 4.100 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn aufgrund der Folgemaßnahmen zeitweise komplett gesperrt werden. Die L1140 war um 01:25 Uhr wieder vollständig befahrbar. Neben zwei Streifenbesatzungen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg war der Rettungsdienst im Einsatz. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat das Polizeirevier Ditzingen übernommen.

