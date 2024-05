Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mutmaßlicher Ladendieb greift Bundespolizisten an

Dortmund - Herdecke (ots)

Am Mittwochabend (29. Mai) soll ein Mann versucht haben, in einem Lebensmittelgeschäft im Dortmunder Hauptbahnhof zu stehlen. Anschließend wehrte er sich vehement gegen die Maßnahmen der Bundespolizisten und griff diese an.

Gegen 23:50 Uhr wurde das Bundespolizeirevier Dortmund durch einen Mitarbeiter eines Discounters im Hauptbahnhof Dortmund darüber in Kenntnis gesetzt, dass es zu einem Ladendiebstahl gekommen sei. Daraufhin begaben sich die Bundespolizisten zu der Filiale. Dort trafen sie auf den 16-Jährigen, den sie zur weiteren Sachverhaltsklärung zunächst unmittelbar vor das Geschäft begleiteten. Gegenüber den Einsatzkräften verhielt der guineische Staatsbürger sich unkooperativ und verweigerte jegliche Kommunikation. Plötzlich ergriff er die Flucht und rannte in Richtung Bahnhofsvorplatz. Nach wenigen Metern stellten die Polizisten den Tatverdächtigen, brachten ihn zu Boden und fesselten ihn. Anschließend wurde er dem Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof zugeführt. Auf dem Weg dorthin sperrte der Jugendliche sich und trat mehrfach nach den Bundespolizisten. Verletzt wurden die Uniformierten bei dem Angriff nicht.

Vor Ort wurde seine Identität mittels eines Fingerabdruckscans zweifelsfrei festgestellt. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Jugendamt, wurde der Minderjährige aus Herdecke anschließend entlassen.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffes und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Diebstahls ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell