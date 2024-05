BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl im Kölner Hauptbahnhof

Dortmund (ots) - Am Montagabend (27. Mai) soll ein bisher Unbekannter nach einer verbalen Auseinandersetzung einen Zugbegleiter in einer S-Bahn in Dortmund attackiert haben. Hierbei verwendete er vermutlich Pfefferspray. Die Bundespolizei bittet die Bevölkerung um Hinweise. Gestern Mittag (28. Mai), gegen 14:40 Uhr wurde ein 27-Jähriger in der Bundespolizeiwache am ...

mehr