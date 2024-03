POL-DO: Mann in der nördlichen Innenstadt von Dortmund beraubt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0235 Am Sonntagnachmittag (3.3.) brannte es in einem Mehrfamilienhaus in Lütgendortmund. Auch ein angrenzendes Mehrfamilienhaus war durch in den Hausflur eintretende Rauchgase betroffen. Beide Häuser sind baulich miteinander verbunden. Nach ersten Erkenntnissen entstand der Brand gegen ...

mehr