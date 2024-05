POL-W: W Vermisste Seniorin wieder zurück

Wuppertal (ots) - Nachdem ein Mann am vergangenen Mittwoch in Remscheid (08.05.2024) niedergeschlagen wurde, ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei. Gegen 21:20 Uhr kam es an der Lockfinker Straße zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. In der Folge entfernte sich der spätere Beschuldigte ...

mehr