POL-W: RS Mann in Remscheid brutal niedergeschlagen - Versuchtes Tötungsdelikt - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei

Wuppertal (ots)

Nachdem ein Mann am vergangenen Mittwoch in Remscheid (08.05.2024) niedergeschlagen wurde, ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei. Gegen 21:20 Uhr kam es an der Lockfinker Straße zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. In der Folge entfernte sich der spätere Beschuldigte (43), kehrte kurze Zeit später zurück, schlug unvermittelt auf einen 47-Jährigen ein und verletzte ihn. Als ein 45-Jähriger versuchte den Täter von seinem Tun abzuhalten schlug der 43-Jährige auch auf diesen Mann ein, der dadurch schwere Verletzungen erlitt. Der Verdächtige entfernte sich anschließend vom Tatort in Richtung Hans-Böckler-Straße. Nach ersten Ermittlungen konnte der Flüchtige bei der von der Staatsanwaltschaft angeregten Durchsuchung seiner Wohnung angetroffen, sowie Beweismaterial sichergestellt werden. Der Verletzte wird im Krankenhaus mit weiterhin lebensbedrohlichen Verletzungen behandelt. Um den Ablauf der Tat klären zu können, haben Staatsanwaltschaft und Polizei eine Mordkommission eingerichtet. Hinweisgeber und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

