Polizei Wuppertal

POL-W: SG 14-Jähriger flüchtet nach Verkehrsunfall zu Fuß

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (12.5.2024, gegen 22:30 Uhr) kam es in Solingen zu einem Verkehrsunfall. Der 14-jährige Fahrer des verunfallten Fahrzeugs flüchtete zu Fuß. Einer Streifenwagenbesatzung fiel ein VW Polo im Bereich der Solinger Innenstadt durch Verkehrsverstöße auf. Als die Beamten versuchten, das Auto anzuhalten und die Insassen zu kontrollieren beschleunigte der Wagen seine Fahrt über innerstädtische Straßen. An der Kreuzung Florastraße und Paulstraße verlor der Fahrer die Kontrolle über den VW und prallte gegen eine Mauer. Die drei Insassen stiegen nach dem Unfall aus und flüchteten weiter zu Fuß. Kurze Zeit später konnten zwei Mädchen im Alter von 16 und 17 Jahren angehalten werden, die sich mutmaßlich in dem Fahrzeug aufgehalten hatten. Dem Fahrer gelang zunächst die Flucht. Die sofort eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten zu einem 14-jährigen Jungen, der den Mietwagen nach bisherigen Erkenntnissen gesteuert und den Unfall verursacht haben dürfte. Der Sachschaden an der Mauer und dem Fahrzeug wird auf circa 30.000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell