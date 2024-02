LPI-J: Alkoholsünder gestellt

Weimar (ots) - Am Samstagnachmittag bemerkte der Eigentümer beim Gang in seinen Keller das Fehlen seines Mountainbikes. Unbekannte Täter verschafften sich auf unbekannte Art und Weise Zutritt zu den Kellerabteilen in der Kaunaser Straße in Weimar-West. Im Keller öffneten unbekannte Täter die Schlossöse des Kellerabteils und entwendeten das Fahrrad im Wert von 300 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

