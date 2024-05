Polizei Wuppertal

POL-W: W E-Scooter-Fahrer flüchtet - Fußgänger verletzt - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstagabend (11.05.2024, 21:20 Uhr) kam es in Barmen zum Zusammenstoß zwischen dem E-Scooter eines unbekannten Fahrers und einem Fußgänger (59). Der 59-jährige Fußgänger hielt sich auf dem Gehweg auf Höhe der Bushaltestelle "Werther Brücke" auf, als ihn unvermittelt ein E-Scooter erfasste. Der Mann kam dadurch zu Fall und erlitt eine Fraktur am Arm und Schürfwunden. Mit seinem grünen Scooter flüchtete der unbekannte Unfallverursacher, der einen dunklen Hautteint hat, in Richtung "Alter Markt". Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

