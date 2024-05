Polizei Wuppertal

POL-W: W - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Tatverdächtiger nach Messerattacke in Untersuchungshaft

Wuppertal (ots)

Am 30.04.2024, gegen 23:00 Uhr, kam es auf der Schwanenstraße zu einem Angriff auf zwei Männer (beide 19). Die beiden jungen Männer gingen die Schwanenstraße entlang, als unvermittelt zwei Männer aus einer Gasse auf sie zugestürmt sein sollen. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll einer dieser Männer Pfefferspray versprüht haben, während der andere Täter einen der 19-Jährigen mit einem Messer angriff. Das Tatopfer wurde am Rücken verletzt und später durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht, wo es stationär behandelt werden musste. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte ein 24-jähriger Tatverdächtiger durch die eingesetzten Polizeibeamten festgenommen werden. Er wurde am 01.05.2024 auf Anordnung der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an, setzte deren Vollzug jedoch aus. Gegen die Außervollzugsetzung erhob die Staatsanwaltschaft Beschwerde, der das Amtsgericht am 07.05.2024 statt gab. Am 10.05.2024 wurde der Haftbefehl durch die Polizei Wuppertal vollstreckt. Der 24-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft. Für den Fall einer Verurteilung droht ihm eine Freiheitsstrafe zwischen sechs Monaten und zehn Jahren.

