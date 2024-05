Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg - Bundespolizei fasst Einbrecher

Düsseldorf (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (27./28. Mai) kam es in einem kleinen Geschäft im Düsseldorfer Hauptbahnhof zu einem Einbruch. Bundespolizisten werteten die Videoaufzeichnung aus und fahndeten nach dem Einbrecher. Einen Tag später, am Mittwochmorgen, konnten Beamte der Bundespolizei einen Mann (28) als Täter identifizieren und festnehmen.

Bundespolizisten bemerkten während einer Streife durch den Hauptbahnhof, den aufgebrochenen Verkaufsstand. Eine Videoauswertung zeigte den 28-jährigen Ägypter bei der Tathandlung. Er entnahm Waren aus den Auslagen und verließ den Tatort in Richtung Konrad-Adenauer-Platz ungesehen.

Am heutigen Morgen konnten Beamte der Bundespolizei den 28-Jährigen als Tatverdächtigen dieses Einbruchs festnehmen. Sie erkannten ihn anhand derselben Oberbekleidung. Der Tatverdächtige wurde mit den Aufzeichnungen abgeglichen und als Täter identifiziert und im weiteren Verlauf vernommen. Der Einbrecher hat keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet.

Ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls wurde eingeleitet. Für den Entscheid über eine Haft wird er einem Richter vorgeführt.

