Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Fugensäge von Anhänger gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (21.06.2024) kurz vor 22.00 Uhr schlugen drei noch unbekannte Täter im Finkenweg in Herrenberg zu und stahlen eine Fugensäge vom Anhänger eines Bauunternehmens. Die Täter hielten mit einem grünen LKW mit Pritsche auf Höhe des abgestellten Anhängers im Bereich der Einmündung des Lechenwegs an. Zwei der Täter kletterten anschließend auf den Anhänger, lösten die mit Ketten gesicherte Maschine und luden sie auf den LKW um. Anschließend fuhren die Unbekannten zügig in Richtung der Raistinger Straße davon. Der Wert der Fugensäge beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Die durchgeführten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Ergebnis. Zeugen, die weitere Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Herrenberg zu melden.

