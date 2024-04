Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Gartenlaube in Vollbrand

Bonn (ots)

03.04.2024 17:34 Uhr; Bonn-Lannesdorf

Die Einsatzkräfte von Feuerwehr- und Rettungsdienst rückten am Nachmittag zu einer brennenden Gartenlaube in die Straße "In den Schleiden" aus.

Bei Eintreffen stand die Gartenlaube im Bereich einer landwirtschaftlich genutzten Fläche bereits in Vollbrand. Die Einsatzkräfte leiteten sofort die Brandbekämpfung mittels zweier Löschrohre ein, so dass das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und die Reste der Laube schließlich vollständig abgelöscht werden konnten.

Um die Wasserversorgung an der Einsatzstelle sicherzustellen mussten Schlauchleitungen über die angrenzende Straße verlegt werden, wodurch es während der Einsatzmaßnahmen zu Verkehrseinschränkungen im Bereich der Einsatzstelle kam.

Die Einsatzmaßnahmen waren gegen 18:45 Uhr beendet.

Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwachen 1 und 3, sowie der Rettungs- und Führungsdienst.

