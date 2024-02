BPOL NRW: Öffentlichkeitsfahndung: Unbekannte entwenden Baseballkappe eines 27-Jährigen

Hamm (ots) - Eigentlich wollte ein 51-jähriger Mann nur den Diebstahl seines Portemonnaies bei der Bundespolizei anzeigen. Am Ende war er 1300 Euro ärmer. Der Hammer suchte am Montagnachmittag (26. Februar) die Wache der Bundespolizei am Hauptbahnhof Hamm auf, um den Diebstahl seines Portemonnaies anzuzeigen. Dieses wurde ihm kurz zuvor in einem Einkaufszentrum in ...

mehr