POL-DO: Ein Tatverdächtiger, drei Haftbefehle - und zwei aufmerksame Nachbarn

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0533 Am Sonntag, 21. Mai 2023, überfiel ein bislang unbekannter Mann gegen 1 Uhr nachts eine 47-Jährige aus Dortmund. Die Polizei Dortmund sucht nun Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich die Dortmunderin am Westentor, um sich ein Taxi für die Heimfahrt zu organisieren. Dabei hielt sie ihr Mobiltelefon in der Hand. Von hinten ...

