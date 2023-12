Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Fahrer eines landwirtschaftlichen Fahrzeugs beschädigt mehrere Bäume und Laternen - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Bereits am 25. November kam es im Immenweg in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines landwirtschaftlichen Fahrzeugs beschädigte dabei mehrere Bäume und Laternen. Die Schadenshöhe beträgt etwa 3500 Euro. Nachdem der Fahrer sich die Schäden angeschaut hat, entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. In dem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem rot-schwarzen landwirtschaftlichen Fahrzeug. Vermutlich ist es von der Marke Manitou und es wurde damit Heu transportiert. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

