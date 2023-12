POL-EL: Meppen - Zeugen nach gefährlichen Fahrmanöver gesucht

Bad Bentheim (ots) - Auf einem Rastplatz an der A30 in Bad Bentheim haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag einen Sattelauflieger angegangen. Sie entwendeten einen Teil der Ladung, wobei es sich um Staubsauger handelte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/776600 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

mehr