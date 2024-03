Polizei Braunschweig

POL-BS: Unbekannter Täter beleidigt Kinder in der Straßenbahn

Braunschweig (ots)

22.02.2024, 13:30 - 13:40 Uhr

Braunschweig, Straßenbahnlinie 1, Rtg. Wenden

Zeugen gesucht - Beleidigung zum Nachteil zweier Kinder in der Straßenbahn

Am Donnerstag, den 22.02.24, befand sich ein 13-jähriges Mädchen in Begleitung von drei gleichaltrigen Freunden in der Straßenbahn, welche aus Richtung Stöckheim in Richtung des Hauptbahnhofes fuhr (Linie S1).

Während der Bahnfahrt beleidigte ein bislang unbekannter Täter die Kinder sexuell und fremdenfeindlich. Durch das aggressive und abwertende Verhalten des Mannes stehen die Kinder nach wie vor unter dem Eindruck des Ereignisses.

Darüber hinaus habe der unbekannte Täter weitere Fahrgäste, darunter eine namentlich unbekannte Frau, in der Straßenbahn beleidigt. Das Verhalten des Täters habe in der Straßenbahn für Aufsehen gesorgt. Um aus der Situation zu entkommen, verließen die Kinder am Hauptbahnhof die Straßenbahn.

Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- Geschlecht: männlich

- Alter: Ende 20

- Bekleidung: Blau-graue Hose, grauer Kapuzenpullover, Kapuze aufgesetzt

- Haarfarbe: blond

- führte eine Getränkekiste mit sich

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und sucht nun nach dem unbekannten Täter, der unbekannten Frau und weiteren Zeugen, welche das Geschehen beobachtet haben oder zusätzliche Informationen zur beschriebenen Person liefern können.

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell