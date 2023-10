Polizei Köln

POL-K: 231012-4-K Kölner in Hausflur tödlich verletzt - Tatverdächtiger festgenommen - Mordkommission

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am Donnerstagabend (12. Oktober) gegen 21 Uhr haben von einer Anwohnerin (39) alarmierte Polizeikräfte auf der Kellertreppe eines Mehrfamilienhauses in Köln-Worringen einen 51-Jährigen mit lebensgefährlichen Verletzungen aufgefunden. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimation durch Rettungskräfte verstarb der Mann noch in dem Gebäude an der Neusser Landstraße. Im ersten Obergeschoss trafen Polizisten den 31 Jahre alten Tatverdächtigen an und nahmen ihn fest. Zur Betreuung der geschockten Melderin zogen die Beamten einen Notfallseelsorger hinzu. Die Polizei Köln hat eine Mordkommission eingerichtet.

Bei ihrem Notruf hatte die 39-Jährige angegeben, der Hausnachbar habe ihren Lebensgefährten getötet. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen und dessen Hintergründen dauern an. (cg/kk)

