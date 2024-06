Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar: 37-Jährige mit rund 1,8 Promille und falschem Blaulicht unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Alkoholisiert und mit einem falschen Blaulicht im Fahrzeug waren am Sonntag (23.06.2024) gegen 19:50 Uhr eine 37-jährige BMW-Lenkerin zusammen mit einem noch unbekannten Beifahrer im Bereich der Bundesstraße 328 bei Großbottwar unterwegs. Einer Verkehrsteilnehmerin fiel der BMW zunächst an der Anschlussstelle Mundelsheim auf, der im weiteren Verlauf ihr Fahrzeug mit einem eingeschalteten Blaulicht auf dem Dach der Beifahrerseite überholte. Auf einem Tankstellengelände in der Nelkenstraße in Großbottwar erkannte die Verkehrsteilnehmerin das Fahrzeug wieder und stellte fest, dass die verantwortliche Fahrerin und ihr Begleiter diverse Alkoholika kauften und erneut mit eingeschaltetem Blaulicht davonfuhren. Eine alarmierte Streifenwagenbesatzung konnte an der Halteranschrift die 37-jährige Fahrerin antreffen. Hierbei stellten die Beamten bei der 37-Jährigen Atemalkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. Sie musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Im BMW stellten die Beamten im Fußraum der Beifahrerseite das unerlaubte Blaulicht fest. Die Ermittlungen zum bislang unbekannten Beifahrer dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell