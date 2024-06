Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Brand in der Maichinger Straße

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich durch unsachgemäßen Umgang mit einer Zigarette geriet am Sonntag (23.06.2024) gegen 16:45 Uhr eine Matratze in einer Wohnung in der Maichinger Straße in Magstadt in Brand. Die 58-jährige Bewohnerin befand sich zu diesem Zeitpunkt in der Wohnung und musste aufgrund der Rauchentwicklung husten. Darauf wiederum wurde ein 41-jähriger Zeuge aufmerksam, dem es in der Folge gelang, die Wohnungstür zu öffnen und das Feuer zu löschen. Die 58-jährige Bewohnerin wurde von der Feuerwehr aus der Wohnung geholt und mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 41-Jährige blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

