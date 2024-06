Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfall mit Verletzten auf der Mahdentalstraße

Ludwigsburg (ots)

Eine 27-jährige Ford-Fahrerin war am Sonntag (23.06.2024) gegen 08:30 Uhr auf der Eschenbrünnlestraße in Sindelfingen unterwegs und wollte von dort nach rechts in die Mahdentalstraße abbiegen. Dabei übersah sie mutmaßlich eine 43-Jährige, die mit ihrem Mercedes auf der Mahdentalstraße in Richtung Anschlussstelle Sindelfingen-Ost fuhr, so dass die beiden Fahrzeuge im Einmündungsbereich kollidierten. Die 27-Jährige im Ford und eine Mitfahrerin im Mercedes wurden dabei verletzt, die Mitfahrerin wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

