POL-IZ: 2406014.3 Lägerdorf: Betrüger räumen Konto leer

Heide (ots) - Vom Abend des 12.06.2024, 21:00 Uhr bis zum frühen Morgen am 13.06.2024 um 05:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in das Jugendzentrum in der Bahnhofstraße. Mitarbeiter stellten einen ungewöhnlichen Geruch beim Betreten der Einrichtung fest und alarmierten die Polizei. Ermittlungen ergaben, dass Unbekannte ein kleines Küchenfenster aufhebelten und ins Gebäude einstiegen. In der Küche haben sich die Täter ...

