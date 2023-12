Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.12.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Tauberbischofsheim: Auto beschädigt - Zeugen gesucht

Nachdem am Mittwochnachmittag ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Tauberbischofsheimer Hauptstraße geparkten VW Passat beschädigte, sucht die Polizei nach Zeugen. Die unbekannte Person war vermutlich beim Vorbeifahren an dem zwischen 16.45 Uhr und 17 Uhr am Straßenrand auf Höhe eines Zweiradhändlers geparkten VW hängengeblieben und im Anschluss einfach weitergefahren. Der Sachschaden beläuft sich auf wenige hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

Bad Mergentheim: Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Am Mittwochmorgen wurde ein 15-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in Bad Mergentheim verletzt. Eine 51-Jährige fuhr gegen 7.30 Uhr in ihrem BMW auf der Wolfganggasse um zu einem anliegenden Einkaufszentrum zu gelangen. Da sie versehentlich an der Einfahrt vorbeigefahren war, legte sie den Rückwärtsgang ein und übersah dabei vermutlich den hinter ihr fahrenden Jugendlichen auf seinem Motorroller. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstand. Der Jugendliche erlitt leichte Verletzungen.

Weikersheim: Zeugen nach rücksichtslosem Überholmanöver gesucht

Das geistesgegenwärtige Verhalten zweier Autofahrerinnen verhinderte am Mittwochnachmittag einen Frontalzusammenstoß auf der Landesstraße 2251 bei Weikersheim. Der Fahrer oder die Fahrerin eines roten Kleinwagens fuhr gegen 16 Uhr von Weikersheim in Richtung Elpersheim und setzte trotz Gegenverkehr zum Überholen eines weißen Lkws mit Willi Betz Aufschrift an. Um einen Zusammenstoß zu verhindern mussten eine entgegenkommende Mercedesfahrerin und die darauffolgende Fahrerin eines Nissans abrupt bis zum Stillstand abbremsen um dem roten Pkw das Beenden des Überholvorgangs zu ermöglichen. Durch den Bremsvorgang entstanden am Nissan Schäden in noch nicht bezifferbarer Höhe. Zeugen, die Angaben zum Fahrer oder der Fahrerin des roten Autos machen können oder das gefährliche Manöver beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 5499 0 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

