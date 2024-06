POL-IZ: 2406014.2 Heide: Einbruch in Jugendzentrum - Zeugen gesucht

Polizeidirektion Itzehoe

Vom Abend des 12.06.2024, 21:00 Uhr bis zum frühen Morgen am 13.06.2024 um 05:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in das Jugendzentrum in der Bahnhofstraße. Mitarbeiter stellten einen ungewöhnlichen Geruch beim Betreten der Einrichtung fest und alarmierten die Polizei. Ermittlungen ergaben, dass Unbekannte ein kleines Küchenfenster aufhebelten und ins Gebäude einstiegen. In der Küche haben sich die Täter augenscheinlich kulinarisch selbst versorgt. Darauf ließen unter anderem geöffnete Lebensmittelverpackungen am Tatort schließen. Einsatzkräfte vor Ort sicherten Spuren. Durch das Aufhebeln des Fensters entstand geringer Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen und Hinweisgeber sollten sich bei der Kripo Heide unter 0481 - 940 melden.

