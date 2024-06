Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 2406013.5 Heide: Versuchter Autodiebstahl - Zeugen gesucht

Heide (ots)

Am 12.06.2024 zwischen 07:00 Uhr bis 14:00 Uhr kam es in der Rüsdorfer Straße auf einem Parkplatz zu einer versuchten Komplettentwendung eines PKW. Als die Geschädigte nach dem Parken am Morgen nachmittags zu ihrem schwarzen VW Golf zurückkehrte, stellte sie erhebliche Schäden an ihrem Fahrzeug fest. Ein Unbekannter entglaste die hintere, linke Scheibe am Fahrzeug und entfernte unter Gewaltanwendung das Türschloss der Fahrerseite. Im Fahrzeug manipulierte der Täter an der Elektronik hinter der Lenkradsäulenverkleidung. Letztlich ließ der Dieb von seinem Vorhaben ab und flüchtete unerkannt. Am Auto entstand ein vierstelliger Schaden. Beamte sicherten Spuren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen und Hinweisgeber sollten sich bei der Kripo Heide unter 0481 - 940 melden.

