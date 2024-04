LPI-J: Rechtzeitig gefunden - Beamte retten Leben einer 16-Jährigen

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Zöllnitz: Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen waren Unbekannte auf einem Firmengelände in der Stadtrodaer Landstraße zugegen. Über einen Container betraten der oder die Unbekannten das Gelände und begaben sich in der Folge zu einem Nebengelass. Hier öffneten diese zwar eine Tür, fanden jedoch anscheinend keine geeignete Beute. Im Anschluss verließen sie das Gelände unerkannt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr