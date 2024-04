LPI-J: An der Werkstatttür gescheitert

Jena (ots) - Zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagmorgen verschafften sich Unbekannte widerrechtlich Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Ernst-Abbe-Straße. Hier suchten diese den Kellerbereich auf drangen gewaltsam in eine Parzelle ein. Aus dieser entwendeten der oder die Langfinger sodann ein Fahrrad im Wert von über 5.000,- Euro. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

