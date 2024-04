LPI-J: Einbruch endet ohne Beute

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hermsdorf: Unbekannte versuchten sich gewaltsam Zutritt zu einer Werkstatt in der Bergstraße zu verschaffen. Dies fiel einem Zeugen am Dienstagabend auf. Der oder die Täter hatten versucht die Tür zur Werkstatt zu öffnen. Da dies augenscheinlich misslang, ließen sie von einer weiteren Tathandlung ab. Es entstand Sachschaden. Die Ermittlungen laufen. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

