Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn Einbruch in Firma in Bad Zwischenahn/ Kayhauserfeld

Oldenburg (ots)

Bei einem Einbruch in eine Firma in Bad Zwischenahn/ OT Kayhauserfeld, Kranstraße, entwenden noch unbekannte Täter am vergangenen Wochenende zwischen Samstagnacht und Montagmorgen mehrere hochwertige Baumaschinen. Die Täter brechen zunächst ein Tor auf, um auf das Grundstück der Firma zu gelangen. Anschließend entfernen die Täter ein Türelement und gelangen so ins Gebäude. Hier entwenden die Täter eine größere Menge Handwerkermaschinen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Zwischenahn unter der Rufnummer 04403 9270 in Verbindung zu setzen.

