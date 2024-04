Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Mehrere Einbruchdiebstähle in Rastede

Oldenburg (ots)

In der vergangenen Woche ist es erneut zu mehrere Einbruchdiebstählen in Rastede gekommen. Betroffen waren sowohl Wohnhäuser wie auch Firmengebäude. Los ging es in Wahnbek und dort in der Sandbergstraße. Unbekannte Täter haben dort am Nachmittag oder Abend des 02.04. ein rückwärtiges Fenster aufgebrochen (Az. 416453). Selbiges passierte in der Nachbarschaft zur Grundschule Kleibrok in der Zur-Windmühlen-Straße am Abend bzw. in der Nacht vom 02. auf den 03.04. (Az. 418593). Die urlaubsbedingte Abwesenheit nutzte die unbekannte Täterschaft zwischen dem 02. und 06.04. im Klocks Weg aus, wo eine rückwärtige Terrassentür aufgebrochen wurde (Az. 433672). Am Abend des 06.04. kam es ferner zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in der Allerstraße in Wahnbek. Auch hier wurde eine rückwärtige Terrassentür aufgebrochen (Az. 434102). Zielrichtung der Täterschaft war jeweils Bargeld und Schmuck.

In der Wilhelmstraße war das Hauptgebäude der KGS Rastede tatbetroffen. Eine unbekannte Täterschaft war hier in der Nacht vom 04. auf den 05.04. in die Büros der Oberstufe eingedrungen. Ein Tatzusammenhang mit den anstehenden Abiturprüfungen wird derzeit geprüft (Az. 427421). In derselben Nacht kam es außerdem zu einem Einbruchdiebstahl in der benachbarten Schloßstraße. Hier hatten unbekannte Täter mehrere rückwärtige Scheiben eines als Firmensitz genutzten Wohnhauses eingeschlagen, was für eine entsprechende Geräuschkulisse gesorgt haben dürfte (Az. 427830).

Hinweisgeber und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Zwischenahn in Verbindung zu setzen. Es werden insbesondere Anwohner zu den jeweiligen Tatorten gebeten ihre privaten Videoüberwachungsaufnahmen auf mögliche Täter und sonstige tatrelevanten Gegebenheiten zu überprüfen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell