Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Autofahrerin bei Auffahrunfall schwer verletzt

Oldenburg (ots)

Bei einem Auffahrunfall heute Vormittag wurde eine 21-jährige Frau schwer verletzt, ein 23-Jähriger erlitt leichte Verletzungen.

Den ersten Ermittlungen des Unfalldienstes zufolge befuhr eine 21-jährige Frau mit ihrem VW Geländewagen die Ammerländer Heerstraße in Richtung stadtauswärts. Ungefähr in Höhe der Hausnummer 90 stand zu diesem Zeitpunkt am Fahrbahnrand ein haltendes Auslieferungsfahrzeug.

Die 21-Jährige erkannte augenscheinlich das haltende Fahrzeug zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf den Ford auf.

Hierdurch wurde die VW-Fahrerin schwer verletzt, der zum Unfallzeitpunkt im Auslieferungsfahrzeug stehende 23-jährige Fahrer wurde leicht verletzt.

Beide Personen wurden durch den Rettungsdienst behandelt. Sowohl an dem VW als auch an dem Ford entstand ein erheblicher Sachschaden, so dass beide Fahrzeuge abgeschleppt wurden.

Während der Verkehrsunfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen, die inzwischen behoben sind.

Gegen die Unfallverursacherin leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen einer fahrlässigen Körperverletzung ein. (440039)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell