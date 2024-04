Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Wohnungsbrand im Mehrfamilienhaus++

Oldenburg (ots)

++Wohnungsbrand im Mehrfamilienhaus++ Am Samstag, gegen 13.00 Uhr, kam es in der Kennedystraße in Oldenburg zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Ein Bewohner aus einer Nachbarwohnung verletzte sich, als er sich durch ein Fenster ins Freie rettete und musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht werden. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf circa 300.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

